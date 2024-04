Sabatini rimprovera i tifosi rossoneri: «Non si può considerare il derby come se fosse il Super Bowl di Pioli». Le dichiarazioni del giornalista

Sandro Sabatini ha parlato a Pressing su Mediaset analizzando l’importanza che viene data al derby tra Milan e Inter.

PAROLE – «Se i tifosi del Milan pensano che la bravura, la forza, la capacità di un allenatore dipendano da un partita… Sì, è il derby. Ma è comunque una partita. Io non sto giustificando il fatto che in tutti i derby giocati potesse fare più bella figura. Nell’ultimo si consegnò a Inzaghi. Però non puoi considerare quella partita come fosse il Super Bowl di Pioli, perché è quanto di meno programmato, di meno coerente e di meno calcistico si possa fare. La storia, anche quando non c’erano i telefonini, insegna di non dare sempre retta ai tifosi. Un anno prima di iniziare a vincere, i tifosi dell’Inter fecero uno striscione: ‘Non sappiamo più come insultarvi».