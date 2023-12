Sabatini conferma Inzaghi: «Non sono un tagliatore di teste»

Walter Sabatini ha parlato brevemente a Telecolore, dicendo la sua a partire dal futuro di Filippo Inzaghi sulla panchina della Salernitana

Walter Sabatini ha parlato brevemente a Telecolore, dicendo la sua a partire dal futuro di Filippo Inzaghi sulla panchina della Salernitana, che potrebbe essere messo in discussione in caso di sconfitta contro il Milan:

«Non sono un tagliatore di teste e non vado mai in un posto per fare questo genere di operazioni. Per ora ho cercato di definire il campo di azione più ampio. Sousa? Credo che anche se fosse l’ultimo allenatore disponibile non tornerebbe a Salerno. Adesso non vedo l’ora di tuffarmi nel lavoro»