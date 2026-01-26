Sabatini consiglia Allegri: «In attacco deve giocare lui titolare. Sulla classifica dico questa cosa»

Sabatini, noto giornalista, ha analizzato il pareggio dei rossoneri sul campo della Roma: Fullkrug sempre titolare?

Il pareggio dell’Olimpico continua a dividere l’opinione pubblica. Ospite negli studi di Pressing, il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato con la consueta schiettezza il momento del Milan di Massimiliano Allegri, sottolineando luci e ombre di una squadra che, numeri alla mano, sta andando oltre le aspettative iniziali.

L’analisi di Sabatini: «Roma dominante nel primo tempo»

Sabatini non ha usato giri di parole per descrivere l’inerzia della sfida contro i giallorossi:

Attacco in difficoltà: «Nel primo tempo la Roma ha dominato, si è giocato ad una porta sola. Gli attaccanti del Milan non hanno tenuto un pallone». Un'analisi che evidenzia le fatiche di Nkunku e Leao nel far salire la squadra senza un riferimento fisico.

«Nel primo tempo la Roma ha dominato, si è giocato ad una porta sola. Gli attaccanti del Milan non hanno tenuto un pallone». Un’analisi che evidenzia le fatiche di Nkunku e Leao nel far salire la squadra senza un riferimento fisico. Equilibrio ed episodi: «Nella ripresa si è vista una partita più equilibrata, i gol sono due episodi su calcio piazzato. La vittoria ai punti non esiste però nel calcio».

Il fattore Füllkrug: La critica tattica è netta: «Io resto dell'idea che il Milan deve giocare con Füllkrug davanti e non con centravanti improvvisati». Per Sabatini, il tedesco è l'unica ancora di salvezza per dare profondità e peso al reparto.

La metamorfosi difensiva: 17 gol contro 43

Il dato più sorprendente emerso dall’intervento di Sabatini riguarda la solidità del pacchetto arretrato:

PAROLE – «Il Milan, come punti, sta facendo di più del valore della squadra che ha. Qual è il valore? Questa difesa ha subito 17 gol quest’anno, l’anno scorso 43 ed era la stessa difesa. E anche lo stesso portiere che sta rendendo di più in questa stagione. Che poi debba giocare meglio credo sia palese».

Il giornalista riconosce ad Allegri il merito di aver blindato la porta di Maignan (nonostante i nomi siano gli stessi del passato), pur ribadendo che la qualità del gioco deve necessariamente crescere per restare ai vertici.