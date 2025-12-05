 Sabatini sentenzia: «La Lazio ha vinto in maniera meritata»
Connect with us

HANNO DETTO

Sabatini sentenzia: «La Lazio ha vinto in maniera meritata, l'errore di Leao è stato clamoroso. Sulla prestazione dei rossoneri dico questo»

HANNO DETTO

Borghi sulla Coppa Italia: «La Lazio ha meritato di vincere, l’eliminazione del Milan è una consolazione magra. Sullo scudetto...»

HANNO DETTO

Altafini analizza Lazio Milan e la lotta scudetto in Serie A: le parole dell'ex attaccante rossonero

HANNO DETTO

Pedullà boccia il primo tempo del Milan con la Lazio: «Non era una partita seria!» Allegri furioso

HANNO DETTO

Lazio Milan, Bianchin accusa gli attaccanti: «Nkunku fantasma, Leao ha scentrato il pallone migliore». Spunta l'interrogativo per gennaio

HANNO DETTO

Sabatini sentenzia: «La Lazio ha vinto in maniera meritata, l’errore di Leao è stato clamoroso. Sulla prestazione dei rossoneri dico questo»

Milan news 24

Published

24 minuti ago

on

By

Sandro Sabatini

Sabatini, l’analisi da YouTube promuove la Lazio e individua nel gol fallito la chiave della sconfitta del Milan di Allegri

Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, ha espresso un giudizio netto sulla vittoria della Lazio in Coppa Italia. Nonostante gli episodi che potrebbero alimentare polemiche, il giornalista ritiene che la Lazio abbia «vinto in maniera meritata», in quanto «il risultato sul campo alla fine è sempre meritato». La gara è stata definita «non spettacolare ma comunque emozionante anche avvincente».

Sabatini e l’analisi su Lazio-Milan

L’analisi del match si concentra sul cambio di inerzia: la Lazio ha avuto il predominio nel primo tempo, mentre il Milan ha dominato la ripresa, almeno fino all’80º. A quel punto è maturato il gol biancoceleste che «ha cambiato l’inerzia della sfida» e deciso la qualificazione in favore di Maurizio Sarri. L’atmosfera finale all’Olimpico ha visto la Lazio festeggiare «in un’atmosfera di grande armonia» insieme al pubblico.

Passando alle responsabilità rossonere, Sabatini ha sottolineato come la prestazione sia stata condizionata da alcuni errori. L’errore più evidente, e potenzialmente decisivo, è stato quello di Rafa Leão, che ha «sbagliato un’occasione sul servizio di Estupinian veramente clamorosa».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.