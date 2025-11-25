Sabatini Milan, il giornalista esalta la vittoria nel derby: «Questo Milan è Made in Allegri, il gol di Pulisic è la sua azione più classica»

Sabatini Milan, il successo premia la preparazione del tecnico: la differenza l’hanno fatta i gol, il rientro di Rabiot e le parate spettacolari di Maignan



La vittoria dei rossoneri nel Derby ha costretto anche i più scettici a rivedere i propri giudizi. Intervenuto sul suo canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha ammesso l’errore: pur considerando l’Inter la squadra più forte, è la formazione nerazzurra ad aver collezionato la quarta sconfitta in campionato. La chiave del successo, per Sabatini, è una sola: «Questo Milan è veramente Made in Allegri».

L’azione che ha portato il Milan alla vittoria (il gol di Pulisic) è stata definita come la «più allegriana possibile». Il successo premia una squadra che ha saputo tenere il controllo grazie al rientro di Rabiot e al rientro a tempo pieno di Pulisic. Tatticamente, i rossoneri avevano accettato lo sviluppo del match, con l’Inter più presente in avanti e il Milan più rapido nelle ripartenze. L’unico ad aver sofferto in attacco è stato Leao, che ha «bisticciato contro l’esperienza di Acerbi».

Sabatini esalta Maignan e boccia Sommer

Nonostante il Milan, in considerazione delle chance create (Xg), sia «sotto l’Inter», Sabatini ha ricordato che «quelli che contano non sono gli Xg, sono i g, cioè i gol». Il Milan ha beneficiato anche di un grandissimo portiere, Maignan. Il giornalista ha ironizzato sul portiere dell’Inter, Sommer, che «nel rasoterra diagonale di Saelemaekers non è sembrato impeccabile». La parata di Maignan su Calhanoglu è stata definita spettacolare: «È sembrato che fosse proprio lui a indicare l’angolo perché si era messo spostato sulla sinistra per invitare Calhanoglu a tirare proprio lì».