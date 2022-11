Rummenigge sentenzia: «La Superlega è morta»

Karl-Heinz Rummenigge, presidente dell’ECA, ha stroncato in maniera definitiva il progetto Superlega: le sue parole

Intervistato dal Corriere della Sera, Karl-Heinz Rummenigge ha parlato così della Superlega:

«Sì, non c’è nessun’altra motivazione. Lo dimostra anche il modo dilettantistico in cui l’hanno presentata. Non ho capito perché Agnelli, uno che mi ha sempre dato l’impressione di essere intelligente, abbia agito così. Il calcio è malato? Anche grazie a lui. Parere della Corte di Giustixia? A prescindere da questo, la Superlega è morta. Nessuna tedesca, inglese e francese la farà mai».