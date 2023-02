Questione stadi, Rummenigge: «Fino a quando saranno di proprietà dei comuni, le cose non potranno cambiare». Le parole dell’ex calciatore tedesco

Intervistato dal Corriere dello Sport, Karl-Heinze Rummenigge, ex calciatore e ex-ad del Bayern Monaco, ha parlato anche della questione stadi, un problema che riguarda anche Milan e Inter.

PROBLEMA STADI – «Fino a quando gli stadi saranno di proprietà dei comuni le cose non potranno cambiare. In Germania eravamo messi come voi, il Mondiale 2006 ci permise di superare questo ostacolo e abbiamo costruito impianti bellissimi per le famiglie. L’organizzazione degli Europei 2032 potrebbe servire all’Italia per seguire il nostro esempio, io spero che vi vengano assegnati»