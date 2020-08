Rui Costa: «La Champions del 2003 col Milan la mia felicità più grande»

Manuel Rui Costa, direttore sportivo del Benfica, ha parlato del suo unico successo europeo in carriera con la maglia del Milan

Intervistato da Sky Sport 24, Manuel Rui Costa, ds del Benfica, ha parlato del suo successo in Champions League con la maglia del Milan contro la Juventus nel 2003:

«Ho difficoltà a raccontare le emozioni della finale vinta nel 2003, è stata la concretizzazione di un sogno per il quale ho lottato in modo da arrivarci un giorno. Non succede molte volte di arrivare in finale, quando ce la fai ovviamente vuoi vincere. Nella prima delle mie finali disputate ho potuto provare questa felicità. Peraltro in una finale, Milan-Juve, con due squadre italiane in campo. Aveva un sapore ancora più speciale delle altri finali di Champions. E’ stata una enorme felicità, sportivamente la più grande della mia vita».