Ruggeri Milan, l’idea non tramonta. E spunta questo retroscena sull’esterno di proprietà dell’Atalanta. I dettagli

Il Milan continua a monitorare con grandissima attenzione il profilo di Matteo Ruggeri, esterno basso di proprietà dell’Atalanta.

I rossoneri lo avevano chiesto in prestito la scorsa estate e – secondo quanto riportato da Calciomercato.com – l’idea non è tramontata in vista della prossima stagione. Nelle prossime settimane sono attesi aggiornamenti.