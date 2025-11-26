Ruggeri parla di Inter Milan prima della sfida di Champions tra Atletico Madrid e nerazzurri. Segui le ultimissime

Alla vigilia della cruciale sfida di Champions League tra Inter e Atletico Madrid al Wanda Metropolitano, le eco del Derby vinto dai Rossoneri per 1−0 continuano a risuonare, trovando conferma anche all’estero. A commentare la prestazione del Milan è stato Matteo Ruggeri, il terzino italiano ceduto dall’Atalanta e ora in forza ai Colchoneros di Diego Simeone, l’ex centrocampista interista ora allenatore.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport (fonte citata), Ruggeri ha analizzato la sconfitta dei Nerazzurri, sottolineando come la gara sarebbe stata “un’altra” se solo il colpo di testa di Francesco Acerbi (il difensore interista) fosse entrato. Tuttavia, il giovane difensore non ha potuto fare a meno di elogiare l’avversario.

La Solida Difesa dei Rossoneri e il Fattore Maignan

Il focus di Ruggeri è tutto sul reparto difensivo del Diavolo. Il giudizio è netto: “Il Milan difensivamente l’ho visto molto bene”. L’analisi del terzino evidenzia la solidità ritrovata sotto la guida di Massimiliano Allegri, il nuovo e attento allenatore dei Rossoneri.

La vera differenza, però, l’ha fatta Mike Maignan, l’eccezionale portiere francese e capitano: “quando Maignan sta così è difficile fargli gol”. L’estremo difensore è stato il fattore determinante che ha permesso al Milan di portare a casa i tre punti.

Proprio in virtù della ritrovata compattezza e di un impegno esclusivo sul fronte nazionale (grazie all’assenza dalle coppe europee), Ruggeri non ha dubbi: il Milan è “candidato al titolo”.

Il Ruolo di Allegri e Tare per la Corsa Scudetto

L’elogio del giocatore dei Colchoneros rafforza la convinzione nei corridoi di Casa Milan sul valore del lavoro svolto. Per Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo, la priorità è blindare i pilastri come Maignan e fornire ad Allegri i rinforzi necessari a sostenere una lunga corsa Scudetto. La solidità difensiva, unita al cinismo offensivo tipico delle squadre di Allegri, è la formula vincente su cui puntano i meneghini.

Ruggeri ha speso parole positive anche per la Roma, definita “squadra tosta che sta bene e gioca bene”, e per il suo ex tecnico Gasperini (il “Gasp”), elogiato per la sua chiarezza tattica. L’equilibrio del campionato, dunque, si gioca sul filo della difesa e della concentrazione, elementi che, secondo le osservazioni esterne, il Milan ha riscoperto.