Ruggeri elogia Theo Hernandez: «Il miglior terzino in circolazione, lui è un riferimento»

L’esterno dell’Atalanta e della Nazionale Under 21 Ruggeri ha elogiato tra i vari anche Theo Hernandez del Milan

Durante il ritiro dell’Italia Under 21, l’esterno dell’Atalanta Matteo Ruggeri, accostato al calciomercato Milan, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni tra le varie anche in elogio a Theo Hernandez:

LE PAROLE «Riferimenti? Mi piacevano tantissimo Kolarov e Marcos Alonso, ma anche Maldini. Oggi penso che il miglior terzino in circolazione sia Theo Hernandez del Milan. Il mio è un ruolo difficile e faticoso, ma non lo cambierei con nessun altro ruolo al mondo. All’Atalanta t’insegnano tanto prima come uomo oltre che a calciatore. Gasperini? Ti sprona a non accontentarti mai e ad andare oltre la fatica. Gli allenamenti ad altissima intensità ti portano a sostenere meglio il ritmo gara»