Rudi Garcia: «Florenzi sa fare tutto, è l’uomo giusto per il Milan»

In giornata Rudi Garcia ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport esprimendosi riguardo Alessandro Florenzi e la sua polivalenza prt il Milan. Le parole dell’ex tecnico del Marsiglia.

«L’anno scorso i rossoneri sono stati in testa per più di un girone. Ale è perfetto. Un’arma offensiva ulteriore. Sono stato il primo a schierarlo lì con continuità. Ha tutto per essere un top anche lì: tecnica, cross, tiro, intelligenza tattica, gioco combinato. È un ragazzo che sa fare ogni cosa, e in più si adegua a vari moduli»