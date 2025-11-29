Ruben Sosa suona la carica in vista di Milan Lazio: «Deve essere vissuta come una finale, serve cattiveria agonistica». Avviso ai rossoneri

Ruben Sosa parla a TuttoMercatoWeb.com: «La squadra ha iniziato male ma merita altri palcoscenici. A San Siro per la svolta»

Quando parla Ruben Sosa, l’ambiente biancoceleste drizza sempre le antenne. L’ex attaccante uruguaiano, che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Lazio, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com per analizzare il delicatissimo incrocio di questa sera a San Siro contro il Milan. Nonostante il momento complicato vissuto dalla truppa di Sarri, il “Principito” invita a non sottovalutare l’orgoglio dei capitolini, vedendo nella sfida al Diavolo l’occasione ideale per invertire la rotta di una stagione finora al di sotto delle aspettative.

Ecco l’intervista completa con tutte le domande e le risposte del doppio ex.

Alla domanda su che partita bisogna aspettarsi stasera, Sosa risponde mettendo in guardia i rossoneri.

SULLA SFIDA – «Milan-Lazio? Occhio. La Lazio ha cominciato male ma è una squadra che merita palcoscenici di alto livello».

Incalzato sull’importanza specifica del match odierno, l’ex bomber non usa mezzi termini, caricando di responsabilità l’ambiente laziale.

STASERA C’È MILAN-LAZIO… – «Per i calciatori della Lazio deve essere vissuta un po’ come una finale, può rappresentare la partita della svolta definitiva. La Lazio deve cercare di fare la partita e battere il Milan».

Infine, un’analisi lucida sui motivi delle difficoltà incontrate finora dai biancocelesti, con un richiamo forte all’identità e all’agonismo.

PERCHÉ I BIANCOCELESTI HANNO STENTATO? – «La Lazio ha buoni calciatori. Deve credere nelle proprie potenzialità. Serve maggiore cattiveria agonistica. I calciatori devono capire cosa è la Lazio, cosa rappresenta».

Parole che suonano come un monito: stasera a Milano servirà una Lazio formato “finale” per fermare la corsa della squadra di Allegri.