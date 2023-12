Rovella elogia l’ex Milan: «Ha qualità incredibili». Le parole del centrocampista della Lazio sull’ex rossonero

Il centrocampista della Lazio Rovella ha elogiato in conferenza stampa l’ex Milan Calhanoglu.

PAROLE – «Sicuramente Calhanoglu ha qualità incredibili. L’Inter ha sempre avuto grandi registi, guardavo anche Brozovic per come si muoveva. Il turco aveva già un tipo di gioco molto da regista. Non è una sorpresa per me. L’aveva già fatto. Sarà bello giocarci contro per vedere il suo livello».