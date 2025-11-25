Rossi e l’investitura per Maignan: l’ex numero uno esalta il capitano rossonero e il suo rendimento

Rossi analizza il momento d’oro di Maignan: dall’importanza nel derby alla speranza che resti a lungo a difesa dei pali

Da numero uno a numero uno, il confronto generazionale avviene sulle colonne di Tuttosport. La redazione del quotidiano torinese ha intervistato Sebastiano Rossi, storico ex estremo difensore rossonero, figura leggendaria che ancora oggi detiene il record di imbattibilità della squadra con 929 minuti consecutivi senza incassare neanche un gol. L’ex portiere del Diavolo è stato interpellato per analizzare le prestazioni recenti e il futuro di Mike Maignan, che oggi non solo difende i pali del Milan ma ne è anche il capitano. Le parole di Rossi suonano come una vera e propria investitura per il francese.

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Sebastiano Rossi in merito alla stagione dell’attuale portiere milanista:

SULLE QUALITÀ E L’IMPORTANZA DI MAIGNAN – «Maignan è stato strepitoso nel derby ed è determinate da inizio campionato. Non mi sorprende vederlo di nuovo a questi livelli e così decisivo: Mike fa la differenza. Speriamo per il Milan che duri a lungo… È sempre stato un ottimo portiere e nel derby ha sfoderato parate di alto livello. Maignan sta facendo una grandissima stagione. L’ho rivisto al top come nell’anno dello scudetto, quando aveva fatto la differenza trascinando il Milan alla vittoria del campionato. Ora è tornato su quei valori».