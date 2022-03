Rooney punge Ronaldo: «Fott***mente fastidioso! Oggi non è così bravo»

Wayne Rooney ha rilasciato queste dichiarazioni su Cristiano Ronaldo, suo ex compagno di squadra al Manchester United



Intervistato dal The Sun, Wayne Rooney ha parlato così di Cristiano Ronaldo.

RONALDO – «Cristiano era così bravo e così fott***mente fastidioso allo stesso tempo. Probabilmente non è così bravo oggi, ma probabilmente è altrettanto fastidioso. Quando giochiamo contro non me ne frega niente di lui. Ma quando abbiamo finito, siamo di nuovo amici».