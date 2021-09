Ronaldo: «Scudetto? Inter favorita, occhio però alla Juventus e sul Milan...»

Ronaldo, il fenomeno, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole

«Favorita scudetto? Per me resta l’Inter, anche se ha perso Lukaku e Hakimi. Occhio però alla Juventus che resta sempre la Juventus, una società solida e un team di esperienza. Il Milan? È importante che sia ritornato in Champions League, ai suoi livelli. Il calcio ha bisogno delle squadre storiche. Il Milan è di nuovo competitivo per la Serie Ae per l’Europa».