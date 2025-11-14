Ronaldo criticato dopo l’espulsione rimediata con il Portogallo! I commenti. Segui le ultimissime sui rossoneri

Non arrivano solo elogi per Cristiano Ronaldo. Dopo l’espulsione rimediata in campo con il suo Portogallo, il fuoriclasse portoghese è finito al centro di una durissima polemica in patria, con il quotidiano sportivo A Bola che non ha risparmiato critiche al capitano.

L’editoriale pubblicato sulla testata portoghese ha usato toni eccezionalmente severi, arrivando a chiedere apertamente che l’icona mondiale del calcio provasse vergogna per il suo comportamento. La frase d’apertura è stata tranchant: “Cristiano dovrebbe vergognarsi” (fonte: A Bola).

La Farsa Dopo l’Aggressività

L’articolo di A Bola non si limita a contestare l’atto in sé – una gomitata sanzionata con il rosso diretto – ma punta il dito contro la reazione del giocatore, definita “deplorevole” e una vera e propria “farsa”.

Secondo il giornale, l’aggressività, pur essendo grave, può essere inquadrata come una perdita di controllo in un momento di frustrazione, ma la parte peggiore è stata la sceneggiata successiva:

Il Pianto: Un atteggiamento descritto come se l'avversario irlandese, che aveva subito il colpo, stesse "fingendo".

Lo Sbigottimento: Il comportamento di "scuotimento della testa" come se non capisse la decisione, sottintendendo una totale negazione della responsabilità.

Le Applausi: L'atto di applaudire il pubblico, come se la colpa dell'espulsione fosse da attribuire ai tifosi o all'arbitro, e non a sé stesso.

La Gestione del Milan e la Necessità di Disciplina

L’episodio che ha coinvolto un atleta del calibro di Ronaldo evidenzia l’importanza della disciplina e del controllo emotivo nel calcio di alto livello. Un aspetto che il Milan e i suoi dirigenti curano meticolosamente.

L'episodio che ha coinvolto un atleta del calibro di Ronaldo evidenzia l'importanza della disciplina e del controllo emotivo nel calcio di alto livello.