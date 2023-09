Ronaldo si è battezzato, l’ex Milan: «Mi sento veramente rigenerato come figlio di Dio» – FOTO

Ronaldo Il Fenomeno, ex attaccante del Milan, si è battezzato all’età di 46 anni. Le sue parole sui social – FOTO

Ronaldo, come da lui stesso annunciato sui social, si è battezzato all’età di 46 anni nella chiesa di Padre Fábio de Melo, a São José dos Campos (San Paolo). Queste le parole dell’ex Milan.

PAROLE – «Oggi è un giorno molto speciale. Sono stato battezzato! La fede cristiana è sempre stata una parte fondamentale della mia vita fin da quando ero bambino, nonostante non fossi ancora stato battezzato. Con il sacramento mi sento veramente rigenerato come figlio di Dio, in un modo nuovo, più consapevole, più profondo».