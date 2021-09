Ronaldinho torna sul gol nel derby: «Grazie Kakà per il regalo» – VIDEO

Ronaldinho torna sul suo gol nel derby dell’agosto 2008, il primo con la maglia del Milan. Il ricordo del brasiliano sui social, in cui ringrazia anche Kakà per l’assist.

#TBT do meu primeiro gol com a camisa do @acmilan!!!

Tive a felicidade de marcar o gol que decidiu o Derby della Madonnina, mt obrigado pelo presente meu amigo @KAKA 🤙🏾#SempreMilan 🔴⚫ pic.twitter.com/bIhILOx0HO

— Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) September 30, 2021