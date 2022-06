Ronaldinho è stato annunciato ufficialmente dal Real San Luis FC: ecco i dettagli

Il Real San Luis FC, club neofita della Liga Premier de Ascenso, la terza serie messicana, ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Ronaldinho.

L’ex stella brasiliana non tornerà in campo come qualcuno aveva inizialmente suggerito, ma dovrebbe ricoprire un incarico ufficiale all’interno del club. Al momento non è ancora stato comunicato.