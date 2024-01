Romero pronto a lasciare il Milan in prestito: non solo il Boca, spunta un nuovo club a sorpresa

Romero pronto a lasciare il Milan in prestito: non solo il Boca Juniors, spunta un nuovo club a sorpresa sull’argentino

Luka Romero si appresta a lasciare il Milan entro la fine di questa sessione invernale di calciomercato. Come riportato dal giornalista Luca Bianchin, sulle sue tracce ci sarebbero due club.

Non solo il Boca Juniors: il giovane trequartista argentino piace molto anche all’Almeria. I rossoneri dovrebbero dare il via libera a uno di questi due club per un’operazione in prestito.