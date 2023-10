Romero Milan: futuro in bilico, tra permanenza e prestito! I dettagli. L’argentino deve convincere Pioli e la dirigenza rossonera

Secondo quanto riferisce calciomercato.com, Luka Romero lavora bene, piace molto a Pioli, ma ci sono pochi margini considerando Pulisic e Chukwueze.

Per questo motivo, nelle prossime settimane il Milan dovrà decidere se mandare l’ex Lazio in prestito a gennaio per giocare con continuità fino al termine della stagione.