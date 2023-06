Romero Milan, l’intesa è vicina. E spunta questa ipotesi per il futuro del giovane trequartista argentino. Le novità

Luka Romero si avvicina a grandi passi verso il Milan. Ne è convinto il Corriere dello Sport, che spiega come nella notte di martedì i rossoneri abbiano provato ad affondare il colpo.

Il Diavolo vuole chiudere in fretta l’affare per il classe 2004 in scadenza con la Lazio: pronto un contratto da 800mila euro all’anno (quanto gli aveva promesso Lotito), ma non si esclude l’opzione prestito una volta raggiunti gli accordi per permettere al ragazzo di crescere.