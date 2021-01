Romagnoli torna titolare nel derby: Alessio chiamato alla definitiva svolta

Romagnoli non è riuscito ancora a fare quel salto di qualità che il Milan si aspetta: il derby può essere un esame importante

Romagnoli è pronto a tornare titolare domani nel derby in coppia con Kjaer dopo la squalifica patita in campionato contro l’Atalanta. Una sfida importante per il numero 13 chiamato a fare il definitivo salto di qualità.

STEP MENTALE – Romagnoli è sembrato sempre rimanere in un limbo: buon difensore sempre però al di sotto delle sue reali potenzialità. Con un contratto in scadenza nel 2022, questi mesi saranno fondamentali per convincere anche la società a prolungare il rapporto.