Romagnoli sta ancora valutando il rinnovo col Milan? L’indiscrezione sul futuro del difensore rossonero

La Gazzetta dello Sport sottolinea come i tifosi del Milan siano molto più clementi con Romagnoli rispetto che con Kessie. Anche il contratto del difensore è in scadenza ma in questo caso la scelta è chiaramente legata alla decisione del club di proporre un rinnovo in forte ribasso: da 6 milioni netti a 2,8 più premi.

Da parte sua Romagnoli ha lasciato intendere di essere attento alla possibilità di prolungare col Milan. Anche se in tal senso si fanno sempre più insistenti le voci sulla Lazio…