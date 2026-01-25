Romagnoli Lazio, il difensore resta in biancoceleste! L’ex capitano rossonero tolto dal mercato, ma lui insiste per la cessione

Romagnoli Lazio, clamoroso: il difensore resta in biancoceleste! L’ex capitano rossonero tolto dal mercato dopo le parole di Sarri

Dopo la partita contro il Lecce, Alessio Romagnoli ha salutato i tifosi della Lazio sotto la curva, dando l’impressione che fosse ormai imminente il suo trasferimento in Arabia Saudita. L’ex difensore del Milan, che nelle ultime settimane aveva manifestato l’intenzione di trasferirsi, sembrava destinato a dire addio alla Serie A, ma la situazione è cambiata drasticamente.

Oggi è infatti arrivata una comunicazione ufficiale della S.S. Lazio che ha bloccato la partenza di Romagnoli, smentendo le voci di mercato. Il club ha ribadito che il difensore non è mai stato messo sul mercato e ha dichiarato che Romagnoli rimarrà un giocatore biancoceleste. La Lazio ha spiegato che, nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del club è ferma nel trattenere il difensore, considerato un elemento centrale del progetto sportivo per la sua leadership, il suo valore tecnico e il suo ruolo umano all’interno del gruppo.

Questa presa di posizione ufficiale da parte della Lazio cambia quindi le carte in tavola e smentisce i rumors riguardanti un imminente trasferimento, lasciando Romagnoli alla corte di Claudio Lotito almeno per il resto della stagione.

