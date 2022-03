Romagnoli Lazio, spaventa l’asta. Si punta sul cuore biancoceleste del giocatore che spinge per approdare nella Capitale

Romagnoli è senza alcun dubbio il nome caldo in casa Lazio. Come raccontato da Il Tempo, i biancocelesti starebbero lavorando da tempo a quest’ipotesi.

A render tutto più semplice è il contratto in scadenza col Milan, ma resterebbe la problematica legata all’ingaggio. L’obiettivo principale sarebbe quello di evitare un’asta, con costi che lieviterebbero e i capitolini che ne finirebbero inevitabilmente esclusi. L’offerta biancoceleste dovrebbe essere di tre milioni a stagione più bonus (cifra a cui i rossoneri non intendono arrivare), ma occhio alle commissioni per il suo agente Raiola. Il cuore laziale del difensore potrebbe però fare la differenza.