Broja Milan, CLAMOROSA svolta! Gliel’ha detto Moncada, scenario da NON CREDERE

Broja-Milan, l’attaccante albanese può arrivare a prescindere dal rinnovo imminente di Jovic: la situazione

Importante aggiornamento fornito da Tuttosport sul calciomercato Milan per quanto riguarda le mosse in attacco. Moncada vuole infatti portare Armando Broja a Milanello a prescindere dall’imminente rinnovo di Jovic fino al 30 giugno del 2025.

I rossoneri, che hanno incassato il gradimento del ragazzo, stanno lavorando con il Chelsea per il prestito con diritto di riscatto del classe 2001. Le prossime settimane saranno dunque decisive per capire se l’affare andrà in porto.