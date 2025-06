Romagnoli, si complica il rinnovo con la Lazio? Futuro dell’ex Milan in bilico, c’è la mossa di Lotito

Romagnoli, quale futuro per l’ex Milan? Si complica per il difensore biancoceleste il rinnovo di contratto con la Lazio

L’estate della Lazio si preannuncia ardente e complessa, non per le temperature estive, ma per un blocco stringente imposto dagli indici di liquidità, indebitamento e costo del lavoro. Questa ferrea morsa finanziaria sta soffocando non solo la possibilità di acquistare nuovi giocatori, ma sta anche congelando i rinnovi contrattuali, in particolare quelli che prevedono adeguamenti salariali. Una situazione che rischia di minare il morale di una squadra già provata dall’incertezza, creando un focolaio di malumori interni.

In questo scenario di stallo, solo i prolungamenti di Vecino e Pedro sono stati formalizzati senza intoppi. Entrambi avevano contratti in scadenza e i rinnovi sono stati siglati senza alcuna modifica economica, un’eccezione che conferma la regola e sottolinea la criticità della situazione. Il quadro si fa decisamente più intricato quando si analizzano i casi di Romagnoli, Gila e Guendouzi, i cui futuri alla Lazio sono appesi a un filo sottile.

Il Nodo Romagnoli: Una Promessa da Onorare

Tra le situazioni più delicate e spinose spicca quella di Alessio Romagnoli, il difensore ex Milan. Attualmente, Romagnoli percepisce un ingaggio di 2,8 milioni di euro più bonus, ma la sua richiesta di adeguamento salariale affonda le radici in una promessa fatta nel 2022: un aumento in caso di qualificazione alla Champions League. Una promessa che, finora, è rimasta lettera morta e che il giocatore e il suo entourage intendono vedere onorata con urgenza.

Il direttore sportivo Fabiani aveva già avviato i contatti per un prolungamento biennale o triennale, un segnale della volontà del club di trattenere il pilastro difensivo. Tuttavia, ogni discorso è stato bruscamente rinviato a causa del blocco attuale, gettando un’ombra sul futuro del difensore centrale.

Lotito Scende in Campo: La Trattativa Decisiva

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, sarà il presidente Claudio Lotito in persona a prendere in mano le redini della trattativa con Romagnoli. L’incontro decisivo è atteso per l’inizio del ritiro estivo. La decisione di Lotito di gestire direttamente la questione sottolinea la sua volontà di avere il controllo totale su una vicenda che trascende il mero aspetto contrattuale, toccando gli equilibri interni dello spogliatoio e la serenità del gruppo.

Il blocco del mercato e dei rinnovi sta creando una situazione di incertezza palpabile in casa Lazio. Per il momento, ogni operazione resta sospesa, con la speranza di Lotito di sbloccare la situazione entro agosto. Il tempo stringe e la capacità della società di risolvere queste problematiche finanziarie e contrattuali sarà determinante per l’andamento della prossima stagione e per mantenere alta la motivazione di giocatori chiave come l’ex Milan Romagnoli.