Roma, tensione nello spogliatoio: accesa discussione tra Fonseca e Pedro

Attimi di tensione durante il secondo tempo di Roma Shakhtar Donetsk: scambio verbale acceso tra Pedro e il tecnico Paulo Fonseca

L’esterno giallorosso ha risposto per le rime alle indicazioni del tecnico portoghese, che gli chiedeva ripetutamente di partecipare in fase di ripiegamento. Fonseca, non gradendo l’atteggiamento, ha deciso di sostituire Pedro.