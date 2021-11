Roma, Mourinho sfida la Polizia: lo Special One viola le norme anti-Covid

Prima di Roma-Milan, Mourinho si è scontrato con le Forze dell’Ordine violando le norme anti-Covid previste

Tanta tensione per José Mourinho prima di Roma-Milan di domenica sera scorsa. Come riportato dal Corriere della Sera, infatti, lo Special One ha messo in difficoltà la Polizia nel pre partita violando le norme anti-Covid. L’allenatore portoghese ha deciso di non rispettare l’ordine di restare a bordo del pullman, ordinando all’autista di aprire le porte e farlo scendere.