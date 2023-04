Roma Milan: le ultime sulle condizioni di Paulo Dybala. Ecco i dettagli in vista della sfida di domani

Secondo quanto riportato dal Il Messagero, Paulo Dybala potrebbe farcela per essere a disposizione di Mourinho per la sfida di domani contro il Milan.

Ieri il calciatore ex Juve si è allenato in parte sul campo e potrebbe essere a diposizione per la panchina, così come per Wijnaldum.