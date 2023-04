Roma Milan, torna Giroud: guida l’attacco per centrare l’obiettivo! Sarà titolare nello scontro diretto allo stadio Olimpico

Olivier Giroud ci sarà nello scontro diretto con la Roma. Nel match che vale il quarto posto, il francese torna dopo lo stop di Lecce e sarà a disposizione di Pioli allo stadio Olimpico. Pioli che ha bisogno del francese, che in questa stagione ha guidato l’attacco rossonero.

Origi e Rebic hanno convinto molto poco, con poche reti all’attico per entrambi, e Giroud non è mai stato messo in discussione. Anzi, in virtù dei suoi 36 anni, il francese ha dimostrato che più invecchia, più la condizione lo assiste. L’unico vero stop fisico nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli, dove a sua detta ha giocato su una gamba sola.

Contro il Lecce, però, Giroud si è riposato e ha osservato dagli spalti. Contro la Roma è pronto a tornare e a guidare i rossoneri verso la qualificazione alla prossima Champions League. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.