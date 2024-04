Roma Milan, Pioli suona la carica: due cambi all’intervallo per provare la rimonta nel match di ritorno di Europa League

Cambiamento tattico radicale in Roma Milan per Stefano Pioli all’intervallo: dentro Chukwueze e Reijnders al posto di Loftus-Cheek e Calabria.

Un Milan a trazione anteriore per provare una rimonta di ben 3 gol per andare ai supplementari: una partita che si è messa molto in salita dopo il primo tempo e i due gol subiti nei primi 20′. I rossoneri giocano in maggiorità numerica.