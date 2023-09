Roma Milan, il motivo dell’esclusione di Dybala e della panchina di Pellegrini

La Roma dovrà fare a meno di due protagonisti per la sfida col Milan: tribuna per Dybala, panchina per Pellegrini

Sono due le assenze pesanti fra le fila della Roma in questo match contro il Milan: Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini. Se l’argentino non è stato nemmeno convocato ed è in tribuna, il capitano giallorosso si siede in panchina ma difficilmente verrà impiegato.

A Dazn spiegano i motivi della loro assenza: «Pellegrini va in panchina per una noia muscolare all’adduttore. Non si è voluto rischiare nemmeno con Dybala, fastidio all’adduttore che gli ha dato diversi problemi la scorsa stagione».