Francesco Guidolin, ex allenatore, ha parlato così della gara di oggi tra Roma e Milan. Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

«È una tappa interlocutoria, il cammino è ancora lungo e le salite da superare sono ancora tante. La vincitrice farebbe un allungo importante ma non definitivo. La vedo come una tappa di montagna appenninica di trasferimento dall’Adriatico al Tirreno, magari con una salita insidiosa. Vedo bene gli attaccanti potenti come Abraham e Leao».