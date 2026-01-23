Roma Milan, dubbi di formazione per Allegri: scalpita Ricci! Le ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il clima a Milanello si fa incandescente in vista dell’antivigilia di uno dei match più sentiti della stagione. Il Milan si prepara ad affrontare la Roma nella cornice dello Stadio Olimpico, in un posticipo domenicale che promette scintille. La sfida, prevista per le ore 20:45, rappresenta un vero e proprio spartiacque per il cammino in Serie A della squadra meneghina, chiamata a confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite.

Il programma del Diavolo e le parole del Mister

Secondo quanto riferito dal noto inviato di Sky Sport, Peppe Di Stefano, i rossoneri sosterranno un’ultima sessione di allenamento domattina prima di trasferirsi nella Capitale. Prima della partenza, l’attenzione sarà tutta per la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e tecnico livornese che ha riportato pragmatismo e concretezza a Milanello. Allegri dovrà sciogliere gli ultimi nodi tattici, monitorando attentamente il recupero di Alexis Saelemaekers, l’esterno belga prezioso per la sua capacità di coprire l’intera fascia.

Ballottaggi in difesa e a centrocampo

In difesa, il grande punto interrogativo riguarda Koni De Winter, il giovane centrale belga moderno e reattivo che sta vivendo un momento di forma straordinario. Il nuovo DS del Milan, Igli Tare, dirigente albanese dal fiuto infallibile per i talenti emergenti, ha puntato molto sulla crescita del ragazzo. Allegri starebbe pensando di inserirlo dal primo minuto per concedere un turno di riposo a Strahinja Pavlovic, il colosso serbo reduce da un colpo alla testa, o in alternativa per far rifiatare Fikayo Tomori, il velocista difensivo inglese pilastro della retroguardia.

A centrocampo, invece, salgono le quotazioni di Samuele Ricci. L’ex regista del Torino, centrocampista geometrico e dotato di grande visione di gioco, è in ballottaggio con Youssouf Fofana (mediano francese di rottura) e Ruben Loftus-Cheek (mezzala fisica di inserimento). L’obiettivo è affiancare Ricci ai due fuoriclasse del reparto: il leggendario Luka Modric, intramontabile architetto della mediana, e Adrien Rabiot, centrocampista francese di spessore internazionale.

La strategia di Tare e Allegri

Il lavoro sinergico tra Igli Tare e Massimiliano Allegri sta dando i primi frutti. La dirigenza rossonera ha costruito una rosa profonda, permettendo al tecnico di gestire rotazioni complesse senza perdere qualità. Il Diavolo scenderà in campo a Roma con l’obiettivo di consolidare le proprie ambizioni, affidandosi alla saggezza tattica del proprio allenatore e alla freschezza dei nuovi innesti.