Alessandro Florenzi non sarà convocato per la sfida di domani tra Roma e Milan: il terzino rossonero ha la febbre

Come riferito in esclusiva da Sportitalia, Alessandro Florenzi non sarà convocato da Stefano Pioli per la sfida di domani tra Milan e Roma.

Il terzino è out per un attacco febbrile: smentite le voci che volevano il ragazzo preoccupato dall’accoglienza che l’Olimpico avrebbe potuto riservargli.