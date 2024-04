Roma Milan: ritorna Tomori in difesa. Le possibili scelte difensive di Pioli in vista del match di Europa League

Roma Milan: ritorna Tomori in difesa. Le possibili scelte difensive di Pioli in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League

Buone notizie in casa Milan in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro la Roma.

Fikayo Tomori ritornerà tra i titolari dopo aver saltato la gara di andata per squalifica e il match di campionato contro il Sassuolo perché diffidato. Matteo Gabbia dovrebbe partire titolare insieme lui. In panchina Malick Thiaw, mentre non ci sarà Simon Kjaer dopo l’infortunio rimediato nell’ultima sfida di campionato.