Roma Milan: Pioli pensa a questa strategia, le idee dell’allenatore per la partita dell’Olimpico

Dopo la sconfitta di ieri e in vista di Roma Milan, Pioli studia la strategia migliore per il match dell’Olimpico

In cerca di riscatto. La Roma ieri sera si è aggiudicata il primo round dei quarti di finale di Europa League 2023-24 contro il Milan. In vista della partita di ritorno Pioli sta studiando una strategia per ribaltare il risultato. Il tal senso Manuele Baiocchini a Sky Sport ha svelato le idee dell’allenatore:

LE PAROLE – «Le indicazioni che abbiamo è che dovrebbe cambiare tanto, almeno 5 o 6 rispetto alla partita contro la Roma per avere poi il Milan più fresco e in forma possibile nella partita di ritorno. Perché il Milan più bello dell’ultimo periodo non si è visto, e quindi chiaramente all’Olimpico giovedì prossimo servirà tutta un’altra partita da parte della squadra di Stefano Pioli. Tutto un altro Milan con gli stessi protagonisti che abbiamo apprezzato nel periodo d’oro, fra marzo ed inizio aprile. Ed invece ieri i capisaldi del Milan non si sono visti»