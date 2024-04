Roma Milan: Pioli punta anche su Leao, il portoghese ha questo obiettivo per il match

In vista di Roma Milan i rossoneri sono chiamati a ribaltare il risultato di San Siro. In tal senso Leao ha un obiettivo

Conta solo vincere. In vista di Roma Milan i rossoneri sono chiamati a ribaltare il risultato di San Siro che ha visto i giallorossi imporsi per 0-1. In tal senso per il match di stasera Pioli punta anche su Leao che ha un obiettivo:

all’andata non ha effettuato nessun tiro in porta né completato con successo nessun dribbling. Il portoghese non terminava una sfida di una principale competizione europea senza alcuna conclusione nello specchio e senza alcun dribbling completato all’attivo dal novembre 2021. Ora vuole ribaltare tutto e trascinare i rossoneri alla vittoria.