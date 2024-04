Roma Milan, arbitra Marciniak: i precedenti sorridono ai rossoneri

Roma Milan, arbitra Marciniak: i precedenti match diretti dal fischietto polacco sorridono ai rossoneri. I dettagli

A dirigere il match di ritorno dei quarti di finale di Europa league in programma giovedì 18 aprile alle ore 21:00 all’Olimpico tra Roma e Milan sarà Szymon Marciniak.

Sarà la quinta partita con la formazione rossonera e l’ultima è stata quella contro il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park nella fase a gironi di Champions League. Il polacco ha già arbitrato i rossoneri in un derby europeo, ovvero il ritorno dei quarti di finale contro il Napoli nella passata stagione in Champions League. Aveva arbitrato sia lo 0-4 rossonero in casa della Dinamo Zagabria nel 2022 e il 3-2 del Liverpool nel settembre 2021. Inoltre, con lui, la Roma ha perso due volte su due.