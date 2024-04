Roma Milan, De Rossi ha preparato così il ritorno di Europa League: cosa è successo dopo il malore di Ndicka. Le ultime da Trigoria

Passato il momento di paura, la Roma oggi torna a Trigoria per preparare la sfida contro il Milan nel ritorno dei quarti di Europa League. De Rossi, come riportato dal Corriere dello Sport, ieri ha concesso la giornata libera ai calciatori: la squadra infatti era rimasta in trasferta dallo scorso mercoledì, in ritiro a Monza per la doppia sfida con i rossoneri dell’andata e poi l’Udinese, in cui c’è stata la grande paura per Evan N’Dicka. La squadra è ripartita poi domenica sera, dopo aver avuto i primi accertamenti sulle condizioni del difensore.

Il tecnico dovrà quindi lavorare in particolare sulla testa dei calciatori per riportare serenità e concentrazione: l’1-0 dell’andata è un bel vantaggio, ma il ritorno non va assolutamente preso con leggerezza e distrazioni. Per quanto riguarda le scelte di formazione invece, si va verso la conferma della formazione dell’andata, con Bove al posto dello squalificato Cristante.