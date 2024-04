Roma Milan: gli episodi curiosi che non avete notato dall’Olimpico nel match di ritorno dei quarti di Europa League 2023/24. Retroscena

(inviato a San Siro) – Roma Milan sotto il segno delle curiosità. Direttamente dall’Olimpico, ecco tutti gli episodi che (forse) non avete notato del match, valido per il ritorno dei quarti di Europa League 2023/24.

20:23 – Entra in questi istanti in campo il Milan per il riscaldamento pre partita, come ampiamente prevedibile, la squadra rossonera è accolta dai fischi dei tifosi giallorossi presenti all’Olimpico

20:25 – Al contrario l’ingresso della squadra giallorossa è accolto da un suggestivo gioco di luci dello stadio e dal boato e applausi dei tifosi della Roma presenti.

20:33 – Presente anche Zlatan Ibrahimovic allo stadio a sostenere la squadra rossonera, lo svedese ormai come da tradizione segue da bordocampo il riscaldamento pre partita del Milan