Roma Milan, Colonnese: «È uno scontro diretto decisivo»

Francesco Colonnese, ex calciatore, ha parlato così della gara di domani tra Roma e Milan. Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb.

«Vincere il Milan non lo so, però le assenze della Roma sono pesanti. E’ una partita molto decisiva, è uno scontro diretto, il Milan è in ripresa a la Roma in difficoltà. E’ una partita aperta ma vedo meglio il Milan, che è tornato in condizione. Il Milan ha sofferto il rendimento di alcuni elementi. Ha la capacità di ribaltare l’azione e giocatori che fanno la differenza. Il Milan è tornato pericoloso».