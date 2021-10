Roma Milan: c’è Ibra, Giroud parte dalla panchina

Roma Milan: confermate le voci della settimana, Zlatan Ibrahimovic sarà il titolare della sfida contro i giallorossi. Giroud dalla panchina

Tutto pronto per Roma Milan. I rossoneri si affidano al loro totem assoluto ovvero Zlatan Ibrahimovic, che tornerà dal primo minuto dopo la panchina iniziale contro il Torino.

Per lo svedese si tratta della seconda sfida da titolare in questa stagione. Per ora cinque presenze per lui tra campionato e Champions League, con due reti all’attivo. Giroud è pronto alla staffetta dalla panchina a gara in corso.