Roma Milan andata in scena domenica non è stata esente da siparietti dentro e fuori dal campo. Il BordoCam di DAZN ha portato all’attenzione lo scontro Colombo-Maignan

Nel corso di Roma-Milan, ventiduesima giornata di Serie A andata in scena domenica sera allo Stadio Olimpico non sono mancati episodi che hanno attirato l’attenzione degli spettatori. Tra questi lo “scontro” tra il direttore di gara Colombo e il portiere rossonero Mike Maignan.

Al momento del calcio di rigore assegnato ai giallorossi per tocco di mano di Bartesaghi, il francese, come suo solito, ha iniziato a perdere tempo (bevendo acqua, sistemandosi ecc…) per far innervosire il battitore. Sollecitato dai calciatori di casa l’arbitro è andato a muso duro verso Magic Mike invitandolo ad accelerare le operazioni.

Maignan da parte sua ha alzato le braccia come sostenendo di essere tranquillo e innocente, quando poi c’è stato un tocco tra i loro piedi e il capitano del Diavolo ha reagito in maniera stizzita. A questo punto è stato sanzionato con un cartellino giallo. In seguito si è battuto il rigore segnato da Pellegrini. Il battibecco tra arbitro e portiere era però iniziato già nel tunnel.

Colombo vs Maignan, una sfida iniziata nel tunnel prima della partita. La rivelazione del BordoCam

Il ‘BordoCam’ di DAZN ha svelato un siparietto avvenuto negli istanti precedenti al fischio d’inizio, quando la squadra di Allegri (come da tradizione ormai) era in ritardo. Il direttore di gara ha allora sollecitato Maignan il quale ha risposto “Siamo sei” sottolineando le assenze degli altri.

A questo punto Colombo: “Siamo sei, come on” con tono deciso, e il capitano rossonero ha controbattuto con uno “Stai calmo…”, scendendo le scale.