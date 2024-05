Roma Milan amichevole 5-2: KO in terra australiana per Bonera, non bastano Theo e Okafor! Stagione finita per i rossoneri

Il Milan affronta la Roma in amichevole a Perth, in Australia, nel ricordo di Di Bartolomei: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan termina oggi la sua stagione, perdendo 5-2 in amichevole a Perth, in Australia, contro la Roma. Per i rossoneri reti di Theo Hernandez e Okafor.

Roma Milan amichevole 5-2: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Roma Milan.

2′ Ritmi bassi in avvio – Squadre che prediligono il possesso palla in questo avvio di partita. Non premono sull’acceleratore ma fanno girare la sfera, ritmi bassi per ora.

5′ Tiro Gabbia – Primo squillo verso la porta di Svilar targato Gabbia. Il difensore rossonero recupera un buon pallone a centrocampo e arriva alla conclusione: il tentativo però non inquadra il bersaglio.

7′ Prova a rifarsi vedere la Roma – La squadra di De Rossi prova a fare la partita ora, con un lento possesso palla. Ma è il Milan a rendersi più pericoloso quando si affaccia in avanti.

9′ Reijnders fermato – Theo Hernandez in verticale da Reijnders, che prova ad infilarsi in area ma viene chiuso.

11′ Llorente anticipato da Sportiello – Dybala vede con la coda dell’occhio l’inserimento di Llorente e prova a servirlo di prima intenzione. Pallone leggermente lungo, esce Sportiello e blocca a terra il pericolo.

12′ Giroud per Reijnders, ma c’è Smalling – Filtrante del francese per il centrocampista, che vince un rimpallo ed entra in area: ma arriva Smalling e spazza via in calcio d’angolo.

13′ Colpo di testa Kalulu – Corner di Adli sul primo palo, Kalulu gira di testa ma coglie soltanto l’esterno della rete.

14′ Tiro Dybala – Si mette in proprio la Joya qui: mancino velenoso dal limite, pallone che sorvola la traversa.

16′ Theo Hernandez fa buona guardia in area – Dybala stava per servire con una magia Baldanzi: colpo di tacco sulla fascia destra, c’è Theo Hernandez a capire le intenzioni e sventare la minaccia.

17′ Colpo di testa Gabbia – Calcio d’angolo dalla sinistra di Adli , dopo che Huijsen aveva rischiato tantissimo nel disimpegno in area su cross di Calabria. Sul secondo palo sale in cielo Gabbia e colpisce: pallone docile tra le braccia di Svilar.

20′ Doppia occasione Roma – Prima Angelino sollecita Gabbia ad una provvidenziale respinta di testa su un suo cross dalla sinistra. Poi sbaglia l’uscita Giroud, anticipato da Smalling, che arriva al tiro dalla distanza ma spedisce abbondantemente alto.

22′ Baldanzi finisce giù in area – Combinano bene gli attaccanti della Roma: tacco di Abraham per liberare il tiro di Baldanzi, che termina a terra dopo un contatto in area di rigore. Tutto regolare per l’arbitro.

23′ Tiro Theo Hernandez – Primo vero pericolo per la porta di Svilar! Conclusione in diagonale di Theo, pallone che sibila di pochissimo a lato.

27′ Gol Baldanzi – Dybala in verticale sbaglia il passaggio, ma Pobega nella respinta regala al pallone a Baldanzi. Sterzata e sinistro dell’ex Empoli: pallone lento e centrale, Sportiello commette un errore e lascia entrare il tiro in porta.

29′ Occasione Theo-Giroud – La costruiscono i due giocatori francesi questa azione: cross di Theo, Giroud la gira sul primo palo ma viene ostacolato da Huijsen.

30′ Tiro Giroud – Subito un’altra chance per Olivier in area di rigore: conclusione volante, c’è una deviazione in calcio d’angolo. Il numero 9 chiede un fallo di mano, per l’arbitro è tutto regolare.

31′ Tiro Adli – Si accende una mischia dopo il tiro dalla bandierina, con Adli che raccoglie e calcia in diagonale. Pallone rasoterra che attraversa tutto lo specchio senza trovare la porta.

32′ Giroud chiuso all’ultimo – Sventagliata a pescare Olly, lanciato nell’uno contro uno con Svilar. Rallenta la corsa un po’ il francese e viene rimontato.

35′ Reazione Milan con Jimenez – Ha voglia di mettersi in luce il talento spagnolo. Punta, sposta e crossa dalla destra, ma è bravissimo Huijsen ad anticipare Giroud.

37′ Gol Theo Hernandez – Cosa ha fatto il francese?! Adli col radar pesca Theo al limite, che calcia al volo col mancino e la infila nell’angolino. Rete pazzesca.

40′ Occasione Calabria – Subito una chance per il sorpasso! Calabria si presenta a tu per tu con Svilar, non serve i compagni ma calcia in porta. Con una mano Svilar compie il miracolo.

43′ Giroud pescato in fuorigioco – Jimenez in verticale da Reijnders. Spalle alla porta, va al traversone per Giroud, che colpisce di testa ma viene pizzicato in offside.

44′ Tiro Aouar – Conclusione dalla distanza dell’ex Lione che termina sopra la traversa.

45′ Ancora Theo Hernandez – Giroud fa correre Theo, che sgasa ancora in fascia. Si fa ingolosire dalla doppietta e calcia in diagonale, questa volta il tiro finisce largo.

1 minuto di recupero

45’+1′ Parata Sportiello su Abraham – Grande intervento di Sportiello, che si oppone al colpo di testa ravvicinato di Abraham.

45’+1′ Gol Abraham – La Roma si riporta avanti allo scadere del primo tempo. Angelino al cross dalla sinistra (in evidente posizione di fuorigioco), Abraham scappa via a Kalulu e batte Sportiello da pochi passi.

FINE PRIMO TEMPO

INIZIA LA RIPRESA

46′ Cambi Milan – Dentro Nava, Thiaw, Tomori, Musah, Okafor, Bartesaghi per Sportiello, Gabbia, Calabria, Theo Hernandez, Giroud e Florenzi.

46′ Cambi Roma – Dentro Azmoun e Boer.

47′ Palo Okafor – Super azione in slalom di Reijnders, che poi appoggia per Okafor. Tocco da biliardo che si infrange sulla base del palo.

48′ Rischia Tomori – Cross di Azmoun, Tomori di testa rischia di beffare Nava.

49′ Colpo di testa Smalling – Schema da calcio d’angolo. Dybala scambia con Angelino, poi va al cross per Smalling che in area piccola manda incredibilmente alto.

50′ Dybala cerca l’eurogol – Vede Nava fuori dai pali l’argentino e cerca di sorprenderlo con un pallonetto dalla lunghissima distanza. Blocca il giovane portiere.

51′ Tiro Bartesaghi – Vicinissimo al gol il Milan! Sinistro in diagonale del terzino che si spegne di pochissimo sul fondo.

52′ Tiro Dybala – Conclusione dalla distanza del numero 21 che si perde sul fondo.

53′ Tiro Pobega – Tentativo strano del centrocampista: una zolla stava per beffare Boer, che in qualche modo respinge in angolo.

54′ Gol Angelino – La Roma cala il tris. Angelino ha spazio a sinistra, calcia in diagonale e, complice una deviazione, sorprende Nava.

55′ Gol Okafor – Grande azione di Jimenez, che poi serve in area Okafor. Tocco morbido che si infila nell’angolino.

56′ Cambi Roma – Nardozzi e Feola per Baldanzi e Llorente.

57′ Gol Dybala – Nava in qualche modo toglie dalla porta il tentativo da corner di Dybala verso la porta. Ma la Joya raccoglie la respinta, e in diagonale col mancino spacca la rete.

59′ Tiro Musah – Botta violentissima dal limite, pallone che si stampa sui cartelloni pubblicitari.

62′ Occasione Reijnders – Altra super azione personale dell’olandese, che questa volta cerca direttamente lui il tiro in porta ma sbatte contro il muro giallorosso.

65′ Tiro Nardozzi – Azione personale di Nardozzi, che arriva al tiro dal limite ma centra la difesa milanista.

66′ Tiro Reijnders – Vicino al gol ancora l’olandese, questa volta ci mette i guantoni Boer e smanaccia il tentativo.

67′ Cambi Milan – Dentro Zeroli e Terracciano per Pobega e Reijnders.

68′ Tiro Jimenez – Conclusione rasoterra dello spagnolo, nessun problema in presa per Boer.

70′ Cambi Roma – Dentro Litti e Della Rocca per Angelino e Huijsen.

72′ Tiro Aouar – Dybala sventaglia per Aouar, che anticipa facilmente Tomori e calcia. Pallone pericolosamente a lato.

73′ Cambio Milan – Simic prende il posto di Kalulu.

74′ Tiro Bartesaghi – Sgasata a sinistra di Bartesaghi, tiro sul primo palo respinto coi piedi da Boer.

77′ Gol Azmoun – La Roma segna anche il quinto gol. Azmoun punta la porta, Tomori esce in ritardo e non chiude il tiro dell’avversario, che sbatte sul palo e si infila in porta.

80′ Occasione Jimenez – Dribbling in area dello spagnolo, che arriva anche al tiro ma sbatte contro il muro giallorosso.

81′ Traversa Jimenez – Scavetto di Adli, Jimenez di prima intenzione spacca la traversa.

82′ Cambi Roma – Dentro Mirra e Tumminelli per Ndicka e Aouar. In campo anche Almaviva per Dybala.

86′ Tiro Okafor – Finta e controfinta, poi tiro da posizione defilata che si perde sul fondo.

3 minuti di recupero

FINE PARTITA

Migliore in campo Milan: Theo Hernandez PAGELLE

Roma Milan amichevole 5-2: risultato e tabellino

Reti: 27′ Baldanzi, 37′ Theo Hernandez, 45’+1′ Abraham, 54′ Angelino, 55′ Okafor, 57′ Dybala, 77′ Azmoun

MILAN (4-3-3): Sportiello (46′ Nava); Calabria (46′ Tomori), Gabbia (46′ Thiaw), Kalulu (74′ Simic), Theo Hernandez (46′ Bartesaghi); Adli, Reijnders (67′ Terracciano), Pobega (67′ Zeroli); Jimenez, Giroud (46′ Okafor), Florenzi (46′ Musah). All. Bonera. A disp. Nava, Torriani, Loftus-Cheek, Jovic

ROMA (3-4-2-1): Svilar (46′ Boer); Llorente (46′ Feola), Smalling, Ndicka (82′ Mirra); Huijsen (70′ Della Rocca), Bove, Aouar (82′ Tumminelli), Angeliño (70′ Litti); Dybala (82′ Almaviva), Baldanzi (46′ Nardozzi); Abraham (46′ Azmoun). All. De Rossi. A disp. Keyahov, Karsdorp

Arbitro: Alireza Faghani

Roma Milan amichevole: il pre-partita

Ore 12.15 – Queste le formazioni ufficiali del match

MILAN (4-3-3): Sportiello; Calabria, Gabbia, Kalulu, Theo Hernandez; Adli, Reijnders, Pobega; Florenzi, Giroud, Jimenez. All. Bonera. A disp. Nava, Torriani, Loftus-Cheek, Jovic, Okafor, Tomori, Thiaw, Terracciano, Musah, Simic, Zeroli, Bartesaghi

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Llorente, Smalling, Ndicka; Huijsen, Bove, Aouar, Angeliño; Dybala, Baldanzi; Abraham. All. De Rossi. A disp. Boer, Keyahov, Karsdorp, Azmoun, Nardozzi, Feola, Almaviva, Mirra, Litti, Della, Tumminelli

Ore 12.00 – Bonera per questa amichevole non potrà contare sugli infortunati Maignan, Bennacer, Chukwueze, oltre a Pulisic e Leao, out per motivi personali.

Ore 11.30 – Olivier Giroud partirà dal primo minuto disputando così l’ultima gara con la maglia del Milan.

Ore 11.00 – Adli-Reijnders agiranno in cabina di regia.

Ore 10.30 – Loftus-Cheek è pienamente recuperato: partirà dal primo minuto contro la Roma

Ore 10.00 – Okafor titolare a sinistra: lo svizzero chiamato a sostituire Rafael Leao

Ore 9.30 – Alessandro Florenzi in vantaggio nel ballottaggio a sinistra con Theo Hernandez.

Ore 9.00 – Musah partirà dal primo minuto: posizione a sorpresa per l’americano che agirà come esterno destro d’attacco.

Ore 8.30 – Spazio a capitan Calabria sulla fascia destra di difesa, con la coppia Gabbia-Thiaw a proteggere Sportiello.

Ore 8.00 – Le probabili formazioni della sfida di Perth

MILAN (4-3-3): Sportiello; Calabria, Gabbia, Kalulu, Florenzi; Adli, Reijnders, Pobega; Jimenez, Giroud, Theo Hernandez. All. Bonera

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Llorente, Smalling, Ndicka; Huijsen, Bove, Aouar, Angeliño; Dybala, Baldanzi; Abraham. All. De Rossi