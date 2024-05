Pagelle Roma Milan amichevole: Theo Hernandez con una magia, Bartesaghi e Jimenez profumano di futuro VOTI

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per un’amichevole in Australia, a Perth: pagelle Roma Milan

Sportiello 5 – Il campo lo tradisce e commette un brutto errore su un tiro apparentemente innocuo di Baldanzi che vale l’1-0 giallorosso. Macchia sul suo primo tempo, nonostante cerchi di rifarsi con una bella parata ravvicinata su Abraham. Dal 46′ Nava 5.5 – La Roma trova 3 angoli precisi.

Calabria 5.5 – Non preme sull’acceleratore in fascia ma mantiene la sua posizione in copertura. Tiene botta come può sulle avanzate di Angelino, ma gli lascia troppo spazio (fatalmente) sul cross che porta al 2-1 di Abraham. Dal 46′ Tomori 5 – In ritardo negli interventi, non trasmette grande sicurezza.

Gabbia 6 – Crea due buone palle gol nel primo tempo, prima con un tiro dalla distanza e poi di testa. Anche difensivamente non commette sbavature, nonostante la forte pressione in area della Roma. Dal 46′ Thiaw 5 – La Roma dilaga nel secondo tempo, troppi spazi concessi ai giallorossi.

Kalulu 5 – Male in marcatura sulla rete del 2-1 di Abraham: si perde completamente l’attaccante giallorosso, che ringrazia e fredda di testa Sportiello. Nella ripresa passa a destra, ed è colpevole del troppo spazio concesso ad Angelino sul gol del tris romanista. Dal 75′ Simic SV.

Theo Hernandez 7 – Fa la differenza, pur giocando a ritmi bassissimi (c’è un Europeo a breve). Sgasa e mette in crisi la difesa della Roma, costantemente. Il gol è un assaggio della sua classe cristallina: sinistro al volo, nell’angolino. Clamoroso. Dal 46′ Bartesaghi 7 – Che personalità! Va due volte vicino al gol.

Reijnders 6.5 – Oggi è ovunque, lo trovi dappertutto. Svaria tanto, come ci aveva abituato nella prima parte di stagione. Inventa, avanza, si inserisce e flirta tante volte con la rete. Senza riuscirci. Ma è di fondamentale importanza per la costruzione della manovra offensiva. Dal 67′ Terracciano 5.5 – Non lascia il marchio nei minuti finali, gara in chiaroscuro.

Adli 6.5 – Qualche lampo di genio, come suo solito. La palla per l’eurogol di Theo Hernandez è telecomandata, calibrata al millimetro sul mancino del compagno. Anche lo scavetto per Jimenez (poi traversa) è al bacio: insomma, si diverte e fa divertire.

Pobega 5.5 – Prima da titolare per il centrocampista, che si è lasciato finalmente alle spalle l’infortunio e ha ripreso un po’ di continuità dopo gli spezzoni di fine campionato. Condizione lontanissima da quella ottimale, come giustamente prevedibile: fatica ad entrare nel vivo del gioco. Dal 67′ Zeroli 6 – Riassapora il profumo della Prima squadra.

Florenzi 5.5 – Schierato in posizione avanzata nel tridente di Bonera. Non incide nelle azioni offensive della sua squadra, non riuscendo neanche a scodellare i suoi pericolosi cross in area. Dal 46′ Musah 6 – Accelera e in velocità è una minaccia per la Roma. Manca spesso nell’ultimo passaggio.

Giroud 6 – Finisce definitivamente la sua avventura al Milan. Dopo la festa grande di San Siro post Salernitana, Olivier disputa gli ultimi 45′ con i colori rossoneri quest’oggi: qualche buon dialogo coi compagni, buone sponde in area, anche se non graffia. Merci Giroud. Dal 46′ Okafor 7 – Un gol, un palo colpito, un peso specifico diverso nell’area giallorossa.

Jimenez 7 – È il più vivace, pimpante, desideroso di mettersi in luce e ritagliarsi uno spazio importante in questa vetrina. In progressione è difficile da contenere, ma già il sentore lo avevamo avvertito col Cagliari in Coppa Italia. Suo l’assist per Okafor: ps, quel tiro al volo infrantosi sulla traversa era una meraviglia.

All. Bonera 6 – L’Under 23 del futuro lo aspetta, intanto sostituisce Pioli a Perth (in attesa di Fonseca). Il risultato lascia il tempo che trova, grande fiducia ai giovani.